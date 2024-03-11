Аллерголог Болибок дал советы по защите от цветения деревьев

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как защититься от цветения деревьев.

«Смотрите прогноз погоды. Как только ночная температура устойчиво не опускается ниже нуля, без заморозков, тогда уже аллергикам стоит начать принимать противоаллергические препараты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, самый простой способ защиты — медицинская одноразовая маска, также можно использовать многоразовую тканевую маску, шарф или платок.

Болибок посоветовал защищать и глаза, поскольку пыльца попадает на конъюнктиву. Кроме того, рекомендуется носить головной убор.

Как добавил эксперт, важно умываться после прихода с улицы.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.