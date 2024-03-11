Врач Никаноров перечислил правила подготовки к беременности
Об этом сообщает sovainfo.ru.
В частности, специалист посоветовал пройти диспансеризацию и профосмотр, а также обсудить вопросы укрепления иммунитета с лечащим врачом.
Кроме того, рекомендуется заранее исключить вредные привычки, больше времени проводить на свежем воздухе, делать зарядку, укреплять мышцы живота и спины.
Во время беременности желательно следовать рекомендациям лечащего врача, правильно питаться, заниматься умеренной физической активностью.
Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.