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Врач Никаноров перечислил правила подготовки к беременности

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Заведующий родильным домом Самарской городской больницы №10, врач акушер-гинеколог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Никаноров рассказал об основных правилах подготовки к беременности.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В частности, специалист посоветовал пройти диспансеризацию и профосмотр, а также обсудить вопросы укрепления иммунитета с лечащим врачом.

Кроме того, рекомендуется заранее исключить вредные привычки, больше времени проводить на свежем воздухе, делать зарядку, укреплять мышцы живота и спины.

Во время беременности желательно следовать рекомендациям лечащего врача, правильно питаться, заниматься умеренной физической активностью.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.

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