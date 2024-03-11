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Сенатор Цеков рассказал о проекте касательно решения о передаче Крыма УССР

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT о проекте закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Сенатор Цеков рассказал о проекте касательно решения о передаче Крыма УССР
  • РИА Новости

«Идём двумя путями: с одной стороны, мы обращаемся в Конституционный суд по этому вопросу, а с другой стороны, решили представить законопроект. Россия является правопреемником Советского Союза, а коль она правопреемник, она, как вы знаете, денонсирует договоры, которые заключены Советским Союзом. Например, денонсировали соглашение с Британией о рыболовстве. Россия имеет право отменить совершенно незаконное решение 1954 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан в состав Украины. Там была масса нарушений... Таких прав не было у Президиума Верховного Совета СССР», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что это решение «не изменит наше будущее и настоящее — мы уже в составе России».

«Но это даёт нам возможность говорить с нормальными странами, которые относятся с уважением к Российской Федерации, объяснять вообще, что произошло с Крымом в 1954 году на самом деле. Я считаю, что незаконные решения того периода отменяются, могут отменяться, должны отменяться», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

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