Сенатор Цеков рассказал о проекте касательно решения о передаче Крыма УССР

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT о проекте закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

«Идём двумя путями: с одной стороны, мы обращаемся в Конституционный суд по этому вопросу, а с другой стороны, решили представить законопроект. Россия является правопреемником Советского Союза, а коль она правопреемник, она, как вы знаете, денонсирует договоры, которые заключены Советским Союзом. Например, денонсировали соглашение с Британией о рыболовстве. Россия имеет право отменить совершенно незаконное решение 1954 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан в состав Украины. Там была масса нарушений... Таких прав не было у Президиума Верховного Совета СССР», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что это решение «не изменит наше будущее и настоящее — мы уже в составе России».

«Но это даёт нам возможность говорить с нормальными странами, которые относятся с уважением к Российской Федерации, объяснять вообще, что произошло с Крымом в 1954 году на самом деле. Я считаю, что незаконные решения того периода отменяются, могут отменяться, должны отменяться», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.