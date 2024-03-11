Темой нового урока «Разговоры о важном» стали перспективы развития регионов
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Материалы к занятию «От южных морей до полярного края» представлены отдельно по каждому субъекту, что позволило школьникам и студентам изучить историю и лучшие практики своего региона.
Главная цель занятия — расширить знания о достижениях региона и всей страны, развить познавательный интерес.
Ранее сообщалось, что в центре «Сириус 26» в Ставрополе состоялся финал олимпиады для дошкольников, которая проходила в Ставропольском крае с 1 по 18 февраля.