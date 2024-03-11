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Темой нового урока «Разговоры о важном» стали перспективы развития регионов

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На новом уроке «Разговоры о важном» обсудили достижения и перспективы развития российских регионов.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Материалы к занятию «От южных морей до полярного края» представлены отдельно по каждому субъекту, что позволило школьникам и студентам изучить историю и лучшие практики своего региона.

Главная цель занятия — расширить знания о достижениях региона и всей страны, развить познавательный интерес.

Ранее сообщалось, что в центре «Сириус 26» в Ставрополе состоялся финал олимпиады для дошкольников, которая проходила в Ставропольском крае с 1 по 18 февраля.

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