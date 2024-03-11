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Финал олимпиады для дошкольников прошёл в Ставрополе

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В центе «Сириус26» в Ставрополе состоялся финал олимпиады для дошкольников, которая проходила в Ставропольском крае с 1 по 18 февраля.

Всего в олимпиаде принимали участие более 4000 детей из Ставропольского и Красноярского краёв, Нижегородской области, республик Хакасия и Адыгея, пишет ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Финал прошёл на 15 площадках Ставрополья и ещё двух регионов России.

Победителей конкурса наградили дипломами и сертификатами на один год бесплатного обучения в центре «Поиск».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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