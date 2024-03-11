RT в Telegram
Подпишись

Врач Исакова рассказала о связи зубной боли с проблемами сердца

Короткая ссылка
Онколог, врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала о взаимосвязи зубной боли с патологиями сердца.

«Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, такие симптомы могут появляться из-за передачи болевого импульса по нервным волокнам, «корни» которых едины как для нижней челюсти, так и для сердца.

«Исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее, но тщательно собранный анамнез на предмет хронических заболеваний, характеристики боли, предыдущих эпизодов, если они были, может помочь врачу распознать экстренную ситуацию», — отметила Исакова.

Ранее врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина предупредила, что недостаток витаминов группы D может повлечь серьёзные заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить