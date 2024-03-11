Врач Исакова рассказала о связи зубной боли с проблемами сердца

Онколог, врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала о взаимосвязи зубной боли с патологиями сердца.

«Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, такие симптомы могут появляться из-за передачи болевого импульса по нервным волокнам, «корни» которых едины как для нижней челюсти, так и для сердца.

«Исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее, но тщательно собранный анамнез на предмет хронических заболеваний, характеристики боли, предыдущих эпизодов, если они были, может помочь врачу распознать экстренную ситуацию», — отметила Исакова.

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