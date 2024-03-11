Суд оштрафовал ещё одного участника вечеринки Ивлеевой за пропаганду ЛГБТ

Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тыс. рублей ещё одного участника «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой блогера Вячеслава Большакова.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

Он был признан виновным по ч. 3 статьи 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Ранее адвокат Роман Попов заявил, что участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учёт.

О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.