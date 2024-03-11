Суд оштрафовал ещё одного участника вечеринки Ивлеевой за пропаганду ЛГБТ
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.
Он был признан виновным по ч. 3 статьи 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).
Ранее адвокат Роман Попов заявил, что участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учёт.
О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.