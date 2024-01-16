Адвокат: рэпер Vacio встал на воинский учёт после освобождения из-под ареста
- РИА Новости
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Романа Попова.
«Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учёт и прошёл медкомиссию», — отметил защитник.
По его словам, решается вопрос о категории годности музыканта к военной службе.
11 января источник RT сообщал, что Vacio прошёл медкомиссию после получения повестки в военкомат.
О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.