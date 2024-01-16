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Адвокат: рэпер Vacio встал на воинский учёт после освобождения из-под ареста

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Участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) после освобождения из-под ареста встал на воинский учёт.
Адвокат: рэпер Vacio встал на воинский учёт после освобождения из-под ареста
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Романа Попова.

«Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учёт и прошёл медкомиссию», — отметил защитник.

По его словам, решается вопрос о категории годности музыканта к военной службе.

11 января источник RT сообщал, что Vacio прошёл медкомиссию после получения повестки в военкомат.

О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

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