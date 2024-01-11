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RT: рэпер Vacio прошёл медкомиссию после получения повестки в военкомат

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Рэпер Николай Васильев, известный также под псевдонимом Vacio, прошёл медкомиссию после получения повестки в военкомат.
RT: рэпер Vacio прошёл медкомиссию после получения повестки в военкомат
  • РИА Новости

По словам источника RT, военный билет Васильев пока не получил.

Источник добавил, что сначала рэпер говорил, что годен, а затем заявил, что не знает, какое решение приняла комиссия.

Ранее Vacio заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*.

О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Апелляционная жалоба на решение Лефортовского районного суда города Москвы о повторном аресте на десять суток рэпера Николая Васильева, также известного как Vacio, была отозвана из Мосгорсуда.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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