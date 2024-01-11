Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообщества

Рэпер Николай Васильев, известный также под псевдонимом Vacio, заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*.

«Я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал», — заявил он.

Комментируя свой выход в одном носке на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, он отметил, что «переоценил свои возможности в погоне за хайпом» и не подумал о том, как это воспримут люди.

«У меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провёл все новогодние праздники. Я хочу, чтобы вы знали, что я не такой человек, каким могу показаться вам на первый взгляд», — добавил рэпер.

О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Апелляционная жалоба на решение Лефортовского районного суда города Москвы о повторном аресте на десять суток рэпера Николая Васильева, также известного как Vacio, была отозвана из Мосгорсуда.