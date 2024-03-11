Лекарство от послеродового кровотечения начнут производить в Подмосковье

Препарат для предупреждения послеродового кровотечения, которое является наиболее распространённой причиной материнской смертности, начнут производить в Московской области.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, производством гормонального препарата займётся компания «ПСК Фарма» — резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна». Его действующим веществом станет карбетоцин.

«Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят 240 млн рублей на проведение скрининга новорождённых.