Лекарство от послеродового кровотечения начнут производить в Подмосковье
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Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, производством гормонального препарата займётся компания «ПСК Фарма» — резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна». Его действующим веществом станет карбетоцин.
«Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят 240 млн рублей на проведение скрининга новорождённых.