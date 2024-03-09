Роспотребнадзор сообщил о высокой готовности России к борьбе с новыми вирусами
- РИА Новости
«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — говорится в заявлении.
В службе уточнили, что на территории государства функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», также развивается сеть центров ПЦР.
Ранее глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.