Роспотребнадзор сообщил о высокой готовности России к борьбе с новыми вирусами

Готовность России к борьбе с новыми вирусами находится на высоком уровне на фоне обсуждений в научном обществе «болезни X». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

РИА Новости

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — говорится в заявлении. В службе уточнили, что на территории государства функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», также развивается сеть центров ПЦР. Ранее глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.