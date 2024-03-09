Полиция Барнаула ведёт проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«На интернет-ресурсах распространяется информация о том, что неизвестные могли повредить из пневматического оружия стекло автомобиля, в салоне которого находились несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
В данный момент полицейские устанавливают участников происшествия.
Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина открыл стрельбу по людям из-за автомобильной парковки.