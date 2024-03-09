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Полиция Барнаула ведёт проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми

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Полицейские ведут проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми в Барнауле.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«На интернет-ресурсах распространяется информация о том, что неизвестные могли повредить из пневматического оружия стекло автомобиля, в салоне которого находились несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.

В данный момент полицейские устанавливают участников происшествия.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина открыл стрельбу по людям из-за автомобильной парковки.

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