Полиция Барнаула ведёт проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми

Полицейские ведут проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми в Барнауле.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«На интернет-ресурсах распространяется информация о том, что неизвестные могли повредить из пневматического оружия стекло автомобиля, в салоне которого находились несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.

В данный момент полицейские устанавливают участников происшествия.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина открыл стрельбу по людям из-за автомобильной парковки.