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В Дагестане мужчина открыл стрельбу по людям из-за автомобильной парковки

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Житель Дагестана открыл стрельбу по трём мужчинам из охотничьего карабина из-за конфликта, связанного с автомобильной парковкой.
В Дагестане мужчина открыл стрельбу по людям из-за автомобильной парковки
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Уточняется, что конфликт произошёл 7 марта около 19:00 мск перед воротами домовладения в городе Буйнакске. В ссоре принимали участие пять местных жителей.

«В ходе конфликта один из... мужчин произвёл выстрел из имевшегося при себе охотничьего карабина в трёх других участников конфликта, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё двум пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух или более лиц).

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления, конфликт произошёл из-за парковки автомобиля, а участники ссоры давно находились в плохих отношениях.

Ранее сообщалось, что в Перми проводят проверку по факту конфликта двух водителей со стрельбой.

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