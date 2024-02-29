В Перми проводят проверку по факту конфликта двух водителей со стрельбой

В Перми проверяют сообщения об инциденте, в ходе которого таксист прострелил руку другому водителю.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Информация об инциденте поступила в полицию 27 февраля.

По имеющимся данным, в ходе конфликта на дороге инженер вышел из своего автомобиля и направился к такси. Перевозчик открыл окно и выстрелил мимо, после чего инженер распылил в салон перцовый баллончик. Тогда таксист выстрелил ещё раз.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Свердловской области, погибшей из-за травмы в ДТП.