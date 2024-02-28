Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти свердловчанки в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошёл 18 февраля.
По информации в СМИ, прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи не имела нужного реанимационного оборудования.
Оснащение для спасения жизни при подобных травмах также отсутствовало в больнице, куда перевезли пострадавшую 20-летнюю девушку.
От полученных травм головы она скончалась.
Исполнение поручения о процессуальной проверке стоит на контроле центрального аппарата СК.
Ранее сообщалось, что такси в Москве влетело в огороженный для ремонта дороги участок, сбив несколько человек.