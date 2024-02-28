Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти свердловчанки в ДТП

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Свердловской области, погибшей из-за травмы в ДТП.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 18 февраля.

По информации в СМИ, прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи не имела нужного реанимационного оборудования.

Оснащение для спасения жизни при подобных травмах также отсутствовало в больнице, куда перевезли пострадавшую 20-летнюю девушку.

От полученных травм головы она скончалась.

Исполнение поручения о процессуальной проверке стоит на контроле центрального аппарата СК.

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