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Агитационный поезд Минобороны России «Сила в правде» посетил Ставрополь 8 Марта

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В Международный женский день Ставрополь посетил агитационный поезд Министерства обороны России «Сила в правде».
Агитационный поезд Минобороны России «Сила в правде» посетил Ставрополь 8 Марта
  • © Министерство обороны РФ

В течение четырёх часов для ставропольцев была развёрнута широкая экспозиция из девяти тематических вагонов, в которых представлены исторические документы, экспонаты и вещи, посвящённые ВС России, СВО и Великой Отечественной войне.

Поезд встретили музыкой военного оркестра Ставропольского гарнизона. После этого был проведён торжественный митинг.

В ходе мероприятия руководитель акции «Сила в правде» — начальник эшелона генерал-майор Александр Цаплюк передал городу знамя 478-го стрелкового полка 320-й стрелковой дивизии.

Также в честь Международного женского дня 8 Марта военнослужащие 49-й общевойсковой армии ЮВО на протяжении всего мероприятия поздравляли девушек с праздником и дарили им цветы.

В экспозиции поезда «Сила в правде» представлены различные виды вооружения и военной техники, исторические документы и экспонаты военной истории России, картины военных художников Студии имени М.Б. Грекова, интерактивные платформы и многое другое. 

Ранее сообщалось, что Всероссийское движение «Юнармия» провело ежегодную акцию «Километр красоты» в честь празднования Международного женского дня.

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