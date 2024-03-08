Юнармейцы провели акцию «Километр красоты» в честь празднования 8 Марта

Всероссийское движение «Юнармия» провело ежегодную акцию «Километр красоты» в честь празднования Международного женского дня.

Юнармейцы вышли на центральные улицы своих городов и поздравили прохожих женщин и девушек с первым весенним праздником. Так, например, в Москве они отправились на Никольскую улицу, где поздравили женщин с 8 Марта и вручили им букеты тюльпанов.

«Сегодня мы поздравляем всех девушек и женщин с этим прекрасным днём, говорим им комплименты и заряжаемся энергией от их улыбок. Традиционно юнармейцы по всей стране проводят акцию «Километр красоты». Ребята вручают женщинам цветы и желают всего самого наилучшего», − отметил начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

К «Километру красоты» также присоединились юнармейцы из Астраханской, Архангельской и Херсонской областей, Республики Хакасии, Хабаровского края и других регионов России.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.