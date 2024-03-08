Психолог Красноруженко рассказала о причинах депрессивного состояния весной
«Казалось бы, преображение природы весной, увеличение светового дня, солнечные лучи, зелень, цветение должны якобы придавать бодрости, прилив сил, но происходит всё наоборот. Связано это с резервами организма, которые на протяжении осенне-зимнего периода истощаются и способствуют депрессивному состоянию», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
По её словам, важно нормализовать витаминный баланс, правильно питаться, чаще гулять.
Также можно внести в свою жизнь перемены, например сделать перестановку в доме, сменить имидж.
Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.