Кардиолог Хохлов назвал способы снижения соли в рационе

Врач-кардиолог поликлиники № 1 города Пушкино Дмитрий Хохлов рассказал, как снизить соль в рационе.

«Соль не только делает пищу вкуснее, она главный источник натрия, необходимого для сердечной деятельности и обмена веществ», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, важно увеличить количество чистой воды в рационе, что позволит снизить тягу к солёному.

Кроме того, рекомендуется проверить надпочечники и проконсультироваться по поводу приёма витаминов и минералов.

При снижении уровня потребления обычной соли можно добирать недостающие калий и магний из других продуктов питания. Ещё один вариант — сделать еду более пряной.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.