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Флорист Агеенко посоветовала не ставить букеты рядом с отопительными приборами

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Мастер-флорист Серафима Агеенко заявила, что букеты из живых цветов не стоит ставить рядом с отопительными приборами или на подоконнике.

«Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии. И никакие цветы не любят прямых солнечных лучей», — сказала она в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, важно регулярно подрезать цветы и менять воду в вазе.

«Кислород закупоривает поры ствола растения, и через эту кислородную подушку не проходит вода, поэтому надо подрезать цветок непосредственно перед тем, как ставить его в воду, буквально на сантиметр, много не надо», — пояснила эксперт.

Как добавила Агеенко, упаковку с букета лучше снимать.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

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