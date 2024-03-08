Песков: помилование Путиным 52 женщин связано с прошедшим заседанием СПЧ

Помилование президентом России 52 женщин связано с тем, что эта тема ранее обсуждалась с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — сказал представитель Кремля ТАСС.

8 марта президент подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Это решение коснулось женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также женщин, родственники которых участвуют в спецоперации на Украине.

В декабре президент согласился с тем, что следует принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.