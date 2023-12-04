Путин: надо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин

Российский президент Владимир Путин заявил, что нужно принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, в ходе встречи главы государства с Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачёва попросила его помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети.

Кроме того, она попросила помиловать женщин, которые впервые совершили ненасильственные преступления и по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.

Путин заявил, что необходимо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии ряда категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

В конце октября пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам по длящимся и продолжаемым преступлениям».