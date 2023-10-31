Пленум ВС России обсудил порядок наказания за длящиеся и продолжаемые преступления

Пленум Верховного суда (ВС) России рассмотрел проект постановления «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам по длящимся и продолжаемым преступлениям», передаёт корреспондент RT.

Участники заседания указали, что обсуждаемый документ «имеет важное значение для правильной квалификации содеянного, исчисления срока давности уголовного преследования, решения вопросов об освобождении от уголовной ответственности или о назначении справедливого наказания», а также при применении актов амнистии.

В проекте постановления разъясняется, что длящимся признаётся преступление, которое начинается с определённого преступного действия и характеризуется последующим непрерывным осуществлением состава данного преступного деяния». К длящимся преступлениям могут относиться, в частности хранение незаконно приобретённого или незаконно изготовленного огнестрельного оружия с целью его незаконного хранения, самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства с целью уклонения от административного надзора или определённого преступного бездействия (например, от невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий или иных выплат).

«Моментом окончания длящегося преступления, который учитывается при применении амнистии и исчислении срока давности уголовного преследования, следует считать прекращение осуществления преступного деяния по воле самого лица… или вопреки воле лица, его совершившего, например в результате действий других лиц, направленных на пресечение преступления», — указывается в проекте.

Моментом окончания может считаться также наступление событий, с которыми закон связывает исполнение или прекращение обязанности, от выполнения которой лицо уклонялось, например достижение лицом, уклоняющимся от призыва на военную службу, возраста, при котором оно более не подлежит призыву.

В проекте постановления говорится, что «продолжаемое преступление состоит из двух или более тождественных противоправных деяний, объединённых умыслом и направленных на достижение общего преступного результата». К таким преступлениям могут быть отнесены получение или дача взятки в несколько приёмов, хищение чужого имущества по частям, при которых отдельные эпизоды с учётом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми, истязание, вымогательство.

«Началом продолжаемого преступления является совершение первого из числа нескольких тождественных деяний, составляющих одно преступление, а моментом его окончания — совершение последнего из данных тождественных деяний», — сказано в документе.

В нём также объясняется, что амнистия применяется в отношении лиц, совершивших продолжаемое или длящееся преступление до его издания, но если хотя бы одно деяние продолжаемого преступления совершено после издания акта амнистии, то она не применяется. Также внимание судов обращается на то, что прекращение длящегося или продолжаемого преступления по воле самого лица может являться основанием для освобождения лица от уголовной ответственности либо учитывается судом при назначении наказания (например, явка с повинной).

По итогам обсуждения проект постановления направлен в редакционную комиссию для доработки.