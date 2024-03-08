Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин
- РИА Новости
«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сообщает Кремль.
В декабре президент согласился с тем, что следует принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.