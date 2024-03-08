Путин назвал материнство величайшим даром природы для женщины
Соответствующее видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что женщины способны преображать мир своей красотой, душевной мудростью и щедростью.
«Но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа. Это рождение детей. Материнство — потрясающее предназначение женщины», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.
Также он заявил, что власти сделают всё возможное для поддержки семей в России.