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Путин назвал материнство величайшим даром природы для женщины

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Материнство — это величайший дар и потрясающее предназначение женщины, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянкам с поздравлением в честь Международного женского дня.

Соответствующее видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что женщины способны преображать мир своей красотой, душевной мудростью и щедростью.

«Но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа. Это рождение детей. Материнство — потрясающее предназначение женщины», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.

Также он заявил, что власти сделают всё возможное для поддержки семей в России.

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