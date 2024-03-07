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В Подмосковье обжаловали наказание снявшим скальп с мужчины в Электростали

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Сотрудники прокуратуры подали апелляцию на слишком мягкий приговор двум мужчинам, которые сняли скальп с молодого человека в Электростали.
В Подмосковье обжаловали наказание снявшим скальп с мужчины в Электростали
  • РИА Новости

«В связи с мягкостью назначенного Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову наказания государственным обвинителем прокуратуры Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», — сообщили в пресс-службе.

Ранее суд в Электростали приговорил двух мужчин, попытавшихся снять скальп с 19-летнего молодого человека из-за причёски, к 3,5 года колонии общего режима.

В июле 2023 года в Электростали возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос и попытались снять с него скальп.

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