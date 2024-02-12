Суд дал по 3,5 года колонии пытавшимся снять скальп с мужчины в Электростали

Суд в Электростали приговорил двух мужчин, попытавшихся снять скальп с 19-летнего молодого человека из-за причёски, к 3,5 года колонии общего режима.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

«Приговором городского суда каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В июле 2023 года в Электростали возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.

По данным ведомства, в воскресенье, 9 июля, между двумя мужчинами и молодым человеком начался конфликт из-за цвета волос последнего.

Пострадавший опознал по фото обоих напавших. 11 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о задержании в Обнинске второго подозреваемого по делу о нападении на 19-летнего жителя Электростали.