RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области направят 45 млн рублей на оборудование инженерных классов

Короткая ссылка
В Департаменте образования и науки Курганской области рассказали об оборудовании 15 школ региона инженерными классами.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На эти цели из областного бюджета выделено порядка 45 млн рублей. Единый день открытия инженерных пространств в школах запланирован на 1 сентября 2024 года», — рассказали в департаменте.

Директора школ обсудили с представителями ведомства вопросы, связанные с нововведением и преподавательским составом для классов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области создали 15 модельных библиотек с 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить