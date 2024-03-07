В Курганской области направят 45 млн рублей на оборудование инженерных классов

В Департаменте образования и науки Курганской области рассказали об оборудовании 15 школ региона инженерными классами.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На эти цели из областного бюджета выделено порядка 45 млн рублей. Единый день открытия инженерных пространств в школах запланирован на 1 сентября 2024 года», — рассказали в департаменте.

Директора школ обсудили с представителями ведомства вопросы, связанные с нововведением и преподавательским составом для классов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области создали 15 модельных библиотек с 2019 года.