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В Ростовской области создали 15 модельных библиотек с 2019 года

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В Ростовской области с 2019 года переоснастили по модельному стандарту 15 муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Создание модельных библиотек включает в себя приобретение мультимедийного, информационного оборудования, мебели и оргтехники, а также обновление книжного фонда.

«Мы видим, что учреждения, которые получают вторую жизнь, очень востребованы у дончан. Библиотеки становятся не только средоточием знаний, но и культурно-интеллектуальными центрами», — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Он также отметил, что в 2023 году число посещений библиотек увеличилось на 2,5 млн по сравнению с предыдущим годом.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях для виртуальных лабораторных работ по физике и химии, размещённых в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).

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