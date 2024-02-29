В библиотеке «МЭШ» появились интерактивные тетради для школьников
Об этом сообщает НСН.
Как отметила чиновник, тетрадь по определённому предмету привязана к виртуальной лаборатории и содержит краткую теоретическую информацию, а также задания для выполнения.
С помощью такого инструмента можно проводить опыты по физике и химии онлайн.
Кроме того, в интерактивной тетради педагог сможет для каждого школьника сформировать уникальный вариант из общей базы задач и тестов.
Ранее сообщалось, что в «МЭШ» обновили видеоразборы заданий Единого государственного экзамена.