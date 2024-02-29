В библиотеке «МЭШ» появились интерактивные тетради для школьников

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях для виртуальных лабораторных работ по физике и химии, размещённых в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).

Об этом сообщает НСН.

Как отметила чиновник, тетрадь по определённому предмету привязана к виртуальной лаборатории и содержит краткую теоретическую информацию, а также задания для выполнения.

С помощью такого инструмента можно проводить опыты по физике и химии онлайн.

Кроме того, в интерактивной тетради педагог сможет для каждого школьника сформировать уникальный вариант из общей базы задач и тестов.

Ранее сообщалось, что в «МЭШ» обновили видеоразборы заданий Единого государственного экзамена.