В МЭШ обновили видеоразборы заданий Единого государственного экзамена
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как отметила чиновник, для просмотра доступно 327 актуальных роликов о том, как получить более высокие баллы, развить аналитическое мышление, самостоятельность, навыки тайм-менеджмента. Этот контент педагоги могут использовать на практикумах по подготовке к ЕГЭ.
«Мы уделяем особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ и каждый год стараемся сделать её удобнее и понятнее для ребят», — сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали электронную энциклопедию по естествознанию для школьников.