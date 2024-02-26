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В МЭШ обновили видеоразборы заданий Единого государственного экзамена

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обновлении видеоразборов заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), интерактивных приложений, тестов с автопроверкой в библиотеке и электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ).
В МЭШ обновили видеоразборы заданий Единого государственного экзамена
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметила чиновник, для просмотра доступно 327 актуальных роликов о том, как получить более высокие баллы, развить аналитическое мышление, самостоятельность, навыки тайм-менеджмента. Этот контент педагоги могут использовать на практикумах по подготовке к ЕГЭ.

«Мы уделяем особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ и каждый год стараемся сделать её удобнее и понятнее для ребят», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали электронную энциклопедию по естествознанию для школьников.

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