В Москве разработали электронную энциклопедию по естествознанию для школьников

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», компания «Научные развлечения» разработала мультимедийную образовательную энциклопедию для школьников, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

Разработку назвали «Школа профессора Дроздова» по имени профессора и общественного деятеля Николая Дроздова, который озвучит более 700 научных фактов.

Энциклопедия предназначена для очного, заочного и гибридного обучения детей.

«В конце 2023 года предприятие разработало электронную учебно-методическую программу для обучения школьников естественным наукам, которую уже внесли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России», — уточнил Овчинский.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области построят восемь школ.