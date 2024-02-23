В Москве разработали электронную энциклопедию по естествознанию для школьников
Об этом сообщает телеканал «360».
Разработку назвали «Школа профессора Дроздова» по имени профессора и общественного деятеля Николая Дроздова, который озвучит более 700 научных фактов.
Энциклопедия предназначена для очного, заочного и гибридного обучения детей.
«В конце 2023 года предприятие разработало электронную учебно-методическую программу для обучения школьников естественным наукам, которую уже внесли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России», — уточнил Овчинский.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области построят восемь школ.