В Калининградской области построят восемь школ

В правительстве Калининградской области рассказали о предстоящем строительстве восьми школ.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Отмечается, что в новых образовательных учреждениях будут учиться 6,9 тыс. детей.

Всего с 2019 года в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» построено четыре школы на 5,4 тыс. мест, 15 детских садов на 3 тыс. мест, 103 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в регионе построили три образовательно-производственных центра.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе направят около 3 млрд рублей на ремонт школ.