В ХМАО направят 3 млрд рублей на ремонт школ

В Ханты-Мансийском автономном округе направят около 3 млрд рублей на ремонт школ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент строительства и ЖКХ.

«В период с 2024 по 2026 год запланирован капитальный ремонт 19 учебных заведений среднего образования в 15 населённых пунктах ХМАО», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что повышение качества обучения и воспитания станет основной задачей образовательных учреждений Удмуртии в 2024 году, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на министра образования и науки региона Светлану Болотникову.

«Среду мы создали, теперь работаем над качеством. Воспитание детей вошло в принципиально новое русло, и мы должны продвигаться в этом направлении. В отношении качества общего образования нам тоже есть куда двигаться», — сказала Болотникова на итоговой коллегии министерства.

Ранее сообщалось, что в Крыму откроют ещё два технопарка «Кванториум».