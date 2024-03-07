В Тверской области поздравили ветерана Валентину Рабинович со 102-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Валентину Рабинович, которой исполнилось 102 года.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Валентина Ильинична Рабинович родилась в селе Семёновском Калининского района. Во время Великой Отечественной войны, после освобождения Калинина, она принимала участие в его восстановлении.

С 1945 по 1988 год работала на предприятии «Калининэнергоремонт» инженером-конструктором и инженером по рационализаторским предложениям.

«От лица жителей Тверской области благодарю Вас за личный вклад, который Вы внесли в защиту и созидание нашей страны», — говорится в поздравлении губернатора.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны из хутора Шафкоммуна со 100-летним юбилеем.