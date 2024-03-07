RT в Telegram
Подпишись

В Тверской области поздравили ветерана Валентину Рабинович со 102-летием

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Валентину Рабинович, которой исполнилось 102 года.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Валентина Ильинична Рабинович родилась в селе Семёновском Калининского района. Во время Великой Отечественной войны, после освобождения Калинина, она принимала участие в его восстановлении.

С 1945 по 1988 год работала на предприятии «Калининэнергоремонт» инженером-конструктором и инженером по рационализаторским предложениям.

«От лица жителей Тверской области благодарю Вас за личный вклад, который Вы внесли в защиту и созидание нашей страны», — говорится в поздравлении губернатора.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны из хутора Шафкоммуна со 100-летним юбилеем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить