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Губернатор Кондратьев поздравил кубанского ветерана со 100-летием

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны из хутора Шафкоммуна со 100-летним юбилеем. Леонид Косенко отмечает свой день рождения 3 марта.
Губернатор Кондратьев поздравил кубанского ветерана со 100-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

«От всей души поздравляю Леонида Павловича с днём рождения! Желаю крепкого здоровья и благополучия», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Уточняется, что Косенко в 1944 году служил в составе 132 артиллерийского полка 60-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Он имеет боевые награды: орден Красной Звезды и Славы III степени и медали «За Отвагу» и «За Победу над Германией».

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александру Алёшину со 100-летием.

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