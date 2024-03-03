Губернатор Кондратьев поздравил кубанского ветерана со 100-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны из хутора Шафкоммуна со 100-летним юбилеем. Леонид Косенко отмечает свой день рождения 3 марта.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«От всей души поздравляю Леонида Павловича с днём рождения! Желаю крепкого здоровья и благополучия», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Уточняется, что Косенко в 1944 году служил в составе 132 артиллерийского полка 60-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Он имеет боевые награды: орден Красной Звезды и Славы III степени и медали «За Отвагу» и «За Победу над Германией».

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александру Алёшину со 100-летием.