Власти Подмосковья поздравили ветерана Алёшину со 100-летием

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александру Алёшину со 100-летием.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«От всего сердца поздравляю с днём рождения и желаю крепкого здоровья», — написал глава региона в соцсетях.

Алёшина работала на заводе «Респиратор» в Орехово-Зуеве, также копала противотанковые рвы под Наро-Фоминском. Кроме того, она училась в женской школе снайперской подготовки, обучила более 20 снайперов-новобранцев.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и орденом Отечественной войны II степени.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову возле штаба ЦВО.