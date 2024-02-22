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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

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В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к памятнику маршалу, Герою Советского Союза Георгию Жукову возле штаба ЦВО.
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Участие в мероприятии приняли заместитель уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, члены горадминистрации, представители диаспор, силовых ведомств, а также врио главкома ЦВО Дмитрий Глушенков и др.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выразил солидарность с жителями Заводоуковска, которые намерены создать в городе мемориал «Оружие Победы».

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