В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к памятнику маршалу, Герою Советского Союза Георгию Жукову возле штаба ЦВО.

Об этом сообщает URA.RU.

Участие в мероприятии приняли заместитель уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, члены горадминистрации, представители диаспор, силовых ведомств, а также врио главкома ЦВО Дмитрий Глушенков и др.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выразил солидарность с жителями Заводоуковска, которые намерены создать в городе мемориал «Оружие Победы».