В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Участие в мероприятии приняли заместитель уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, члены горадминистрации, представители диаспор, силовых ведомств, а также врио главкома ЦВО Дмитрий Глушенков и др.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выразил солидарность с жителями Заводоуковска, которые намерены создать в городе мемориал «Оружие Победы».