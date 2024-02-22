Моор поддержал идею создания мемориала в Заводоуковске Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил солидарность с жителями Заводоуковска, которые намерены создать в городе мемориал «Оружие Победы».

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Рабочие авиазавода №499 в Заводоуковске на базе эвакуированных предприятий собирали военные десантные планеры А-7. Всего во время войны их произвели 1,9 тыс., из которых больше половины — в Заводоуковске», — отметил Моор в своём Telegram-канале.

По его словам, местные жители гордятся этой страницей своей истории. Он также отметил, что следует бережно хранить память о победителях для следующих поколений.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области открыли мемориальный комплекс «Мирным гражданам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны».