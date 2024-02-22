RT в Telegram
Подпишись

Моор поддержал идею создания мемориала в Заводоуковске Тюменской области

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил солидарность с жителями Заводоуковска, которые намерены создать в городе мемориал «Оружие Победы».
Моор поддержал идею создания мемориала в Заводоуковске Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Рабочие авиазавода №499 в Заводоуковске на базе эвакуированных предприятий собирали военные десантные планеры А-7. Всего во время войны их произвели 1,9 тыс., из которых больше половины — в Заводоуковске», — отметил Моор в своём Telegram-канале.

По его словам, местные жители гордятся этой страницей своей истории. Он также отметил, что следует бережно хранить память о победителях для следующих поколений.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области открыли мемориальный комплекс «Мирным гражданам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить