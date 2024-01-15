В Ленобласти откроют мемориал в честь погибших в Великую Отечественную войну

В Ленинградской области готов к открытию мемориальный комплекс «Мирным гражданам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны». Площадку осмотрел губернатор Александр Дрозденко.

Об этом сообщает НТВ.

В центре композиции расположена 47-метровая стела, на вершине — фигура женщины с детьми, у подножия — Вечный огонь.

«Для нас, для ленинградцев, очень важно, чтобы проект был душевным, пронзительным, острым, подчёркивал трагедию простых людей. И важно, что проект реализован масштабно и виден издалека. Здесь пересечение нескольких трасс, включая федеральные», — заявил Дрозденко.

Открытие монумента запланировано на 27 января.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Минсоцразвития Московской области рассказали о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.