Жители Ставрополья приобрели 14 тысяч квартир по льготной семейной ипотеке
Об этом сообщает ИА «Победа26».
На встрече с замминистра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным губернатор Владимир Владимиров заявил, что выдерживать высокие темпы в отрасли помогает федеральная льготная семейная ипотека.
«За прошлый год благодаря ей ставропольцы приобрели почти 14 тыс. квартир», — сказал глава региона.
Со своей стороны, Стасишин отметил, что край в последние годы демонстрирует рекордные результаты реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарёва в беседе с «Радио 1» заявила о важности поддержки многодетных семей.