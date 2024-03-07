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В России назвали марки машин с пробегом, которые покупали женщины в 2023 году

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Аналитики провели исследование рынка подержанных автомобилей в России и выяснили, какие марки приобретали женщины в 2023 году.

Покупки, совершённые женщинами в минувшем году, составили 28% от общего количества сделок на площадке «СберАвто», рассказали «Российской газете» специалисты сервиса.

Треть таких покупок (34%) относится к японским брендам, таким как Toyota, Nissan и Honda. Также востребованы южнокорейские марки (22%) Kia и Hyundai. 11% покупательниц приобрели модели российских брендов: Lada, УАЗ и «Москвич».

Самыми популярными марками у россиянок являются Kia (12%), Lada (11%), Toyota (10%), Hyundai (9%) и Nissan (8%).

Медианный чек на покупку авто женщинами составил 1 млн рублей.

Ранее аналитики опросили женщин-водителей и выяснили, что за три года индекс эмоционального состояния среди них увеличился на 1,5 пункта и в 2024 году составил шесть баллов из десяти, то есть в целом уровень стресса среди респонденток за рулём снизился.

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