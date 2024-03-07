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Психолог Ходаревская посоветовала использовать универсальные поздравления для коллег 8 марта

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Психолог Татьяна Ходаревская рассказала, как корректно поздравить коллег с 8 Марта. В частности, она рекомендовала уважать личное пространство и фокусироваться на достижениях.

В беседе с Life.ru эксперт выразила мнение, что стоит использовать универсальные поздравления, выбирать формулировки, подходящие для всех коллег. По словам Ходаревской, желательно отказаться от оборотов, которые могут показаться слишком личными.

Кроме того, рекомендуется не забывать о культурных различиях — понятия и традиции, связанные с 8 Марта, могут отличаться.

«Важно помнить, что поздравления с 8 Марта должны быть уважительными и грамотными, чтобы не оскорбить никого из женщин-коллег. Руководствуясь вышеперечисленными правилами, вы сможете поздравить каждую женщину-коллегу с уважением к её профессиональному статусу и личности», — добавила Ходаревская.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с телеканалом «Звезда» выразила мнение, что не стоит подрезать тюльпаны ножницами — лучше использовать секатор или нож.

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