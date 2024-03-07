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Врач Малиновская дала советы по борьбе с весенним авитаминозом

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Руководитель меддепартамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач Ольга Малиновская рассказала, как справиться с весенним авитаминозом.

«Организм нередко бывает истощён после зимы, что связано с изменением образа жизни в холодное время года. У многих просто не хватает ресурсов на такую адаптацию», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила эксперт, весенний авитаминоз — это частое явление, поскольку зимой люди употребляют меньше овощей и фруктов. Кроме того, отсутствие тепла и солнца зимой существенно снижает количество витамина D.

Малиновская рекомендует поменять рацион питания, сделать его более сбалансированным. Также можно обратиться к специалистам, которые назначат специальный комплекс витаминов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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