В Тюмени назвали победительницу конкурса «Мисс полиция — 2024»

Победительницей тюменского конкурса «Мисс полиция — 2024» стала старший лейтенант экспертно-криминалистического центра Анастасия Москвина.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Участницы соревновались в стрельбе из табельного оружия, сдавали зачёты по физподготовке, выполняли приёмы рукопашного боя. В финальной части девушки пели, танцевали, читали стихи и танцевали вальс», — рассказали в пресс-службе.

В состав жюри вошли спортсмены, общественники и представители учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что две станции московского метро украсили розами по случаю 8 Марта.