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Две станции московского метро украсили розами по случаю 8 Марта

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К Международному женскому дню на некоторых станциях московского метро появилось праздничное оформление. Теперь пассажиры могут сделать красивые фотографии на фоне роз.

Так, на «Трубной» обновили потолочный свод, а на «Курской» установили тематическую фотозону, передаёт НТВ.

«К 8 Марта на станциях «Трубная» и «Курская» мы разместили более 2,5 тыс. декоративных роз. Все желающие могут сделать красивые снимки», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Фотозона на «Курской» будет доступна до 9 марта, а украшения на «Трубной» оставят до 29 апреля.

Ранее стало известно, что в Москве 7 марта пройдёт фестиваль «Территория женщин», организованный специализированным центром занятости «Моя карьера».

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