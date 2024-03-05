Фестиваль «Территория женщин» состоится в Москве 7 марта
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы
«Участницы получат практические советы: как устанавливать контакт с другими людьми, находить вдохновение для достижения целей и совершенствовать навык самопрезентации», — сказал директор столичной службы занятости населения, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.
Он также отметил, что посетительниц ждут встречи с работодателями, разнообразные деловые игры по личностному развитию и формированию своего бренда.
Мероприятия начнутся в 10:00.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ подготовили тематические мероприятия в честь Международного женского дня.