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Фестиваль «Территория женщин» состоится в Москве 7 марта

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В Москве 7 марта пройдёт фестиваль «Территория женщин», организованный специализированным центром занятости «Моя карьера».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы

«Участницы получат практические советы: как устанавливать контакт с другими людьми, находить вдохновение для достижения целей и совершенствовать навык самопрезентации», — сказал директор столичной службы занятости населения, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Он также отметил, что посетительниц ждут встречи с работодателями, разнообразные деловые игры по личностному развитию и формированию своего бренда.

Мероприятия начнутся в 10:00.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ подготовили тематические мероприятия в честь Международного женского дня.

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