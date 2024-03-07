В столичном районе Богородское начались отделочные работы в здании новой школы

В московском районе Богородское начались отделочные работы в здании новой школы, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Ведётся монтаж инженерных систем, утепление фасадов», — сказал Загрутдинов.

Школа рассчитана на 600 мест. Площадь здания составит около 15 тыс. кв. м. Предусмотрено два актовых зала, класс робототехники, классы с современными инженерными и медицинскими лабораторно-исследовательскими комплексами.

Также стало известно, что в селе Боровское Курганской области построят новую школу, передаёт URA.RU со ссылкой на губернатора Вадима Шумкова. Как отметил глава региона, также планируется капитально отремонтировать дом культуры и построить новый фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтируют 185 учебных заведений по нацпроекту.