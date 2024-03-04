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В Татарстане отремонтируют 185 учебных заведений по нацпроекту

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В Татарстане в рамках реализации национального проекта «Образование» обновят 185 образовательных учреждений.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Всего работы затронут 21 детский сад, 47 школ, в том числе школы-интернаты и кадетские корпуса. Планируется также ремонт пищеблоков в 94 школах, двух спортивных залов и 15 общежитий в регионе.

Кроме того, будет обновлено четыре ресурсных центра — в Дрожжановском и Апастовском районах, в Нижнекамске и Нурлате. Также капитально отремонтируют центр психолого-педагогической реабилитации в Казани и центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Набережных Челнах.

Ранее в Министерстве строительного комплекса Московской области заявили о предстоящем капитальном ремонте 42 школ.

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